Mathieu Valbuena ouvre son compteur avec Athens Kallithéa

Une belle entrée en matière.

Le promu grec Athens Kallithéa a arraché un précieux point contre le Panathinaïkos ce dimanche (2-2) grâce à un ancien Marseillais et Lyonnais bien inspiré. Mathieu Valbuena, arrivé cet été de l’Apollon Limassol, a fait ses débuts en première division grecque ce dimanche, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a marqué les esprits. Entré en jeu en seconde période, Valbuena a trouvé le chemin des filets en renard au second poteau, permettant à Kallithéa de prendre provisoirement l’avantage.

Mais les copains de Valbuena ont finalement craqué dans le temps additionnel avec l’égalisation de Tetê. Avec ce résultat, le promu assure une légère bouffée d’air frais dans sa lutte pour le maintien. Pendant ce temps, le Panathinaïkos, qui avait récemment dominé Lens en barrages de Ligue Conférence, a vu ses espoirs de victoire se transformer en une douce désillusion. Au moins, avec Valbuena dans l’équipe, Kallithéa sait qu’il a toujours un « petit » plus pour éviter la défaite.

En grec, ça se dit Μικρό ποδήλατο.

