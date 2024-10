Des bâtons dans les roues.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Mathieu Valbuena, bien loin de l’Hexagone depuis son exil en Grèce, est revenu sur un des faits marquants de sa carrière : l’histoire du chantage à la sextape qui l’a opposé à un certain Karim Benzema, dans laquelle celui-ci a finalement été condamné.

Presque dix ans après cette affaire qui l’avait éjecté de l’équipe de France, la plaie ne s’est pas encore refermée pour Petit Vélo. « Ça a été le pire moment de ma carrière. Pour moi, l’équipe de France représentait tout. J’ai longtemps été en colère. Aujourd’hui, je n’en veux plus à personne, je suis en paix. J’ai croisé Didier Deschamps il n’y a pas si longtemps. On a parlé football, de plein de choses, il était très content de me voir », assure l’ancien Marseillais, qui déplore ce manque de reconnaissance en France. « Quand tu as une étiquette, c’est difficile de l’enlever. On a manqué d’objectivité avec moi. Mon parcours aurait pu être valorisé comme ceux de Giroud ou Ribéry, qui viennent aussi du monde amateur. À l’étranger, on respecte bien plus tout ça. »

N’est pas Jamie Vardy qui veut.

