Deschamps entre un peu plus au panthéon des sélectionneurs nationaux

Mettez du respect sur son nom.

En battant la Croatie jusqu’au bout de la nuit et en se qualifiant pour les demies de la Ligue des nations avec la France, Didier Deschamps est encore un peu plus rentré dans l’histoire des sélectionneurs. Il est en effet devenu le deuxième entraîneur d’un pays le plus victorieux avec une même sélection, avec 106 victoires au compteur depuis sa prise de poste en 2012. Sur la deuxième marche du podium, il égale l’ex-sélectionneur de l’Uruguay Óscar Tabárez, et aura l’occasion de le dépasser lors du final 4 de la Ligue des nations en juin, avec une double confrontation face à l’Espagne et une potentielle finale à la clé.

Le record de Joachim Löw atteignable ?

Didier Deschamps est cependant encore loin du record de Joachim Löw dans ce domaine. Le sélectionneur de l’Allemagne entre 2006 et 2021 a empilé 124 succès tout le long de son mandat sur le banc de la Mannschaft. Pour l’égaler, voire le dépasser, DD devra réaliser une impressionnante série de victoires sur la fourchette de 15-20 matchs qui lui reste potentiellement (et surtout selon jusqu’où les Bleus vont au Mondial 2026). Selon ce chiffre, il faudra dans tous les cas que le sélectionneur des Bleus, qui rendra son tablier après la Coupe du Monde, gagne 18 ou 19 matchs pour égaler voire dépasser son homologue allemand.

Imaginez juste le combo Mondial-record de victoires pour la sortie de DD… Non on rigole. Mais imaginez quand même.

