L’équipe de France défiera l’Espagne en demi-finale de la Ligue des nations

Pas vraiment un bon souvenir.

Qualifiée in extremis pour les demi-finales de la Ligue des nations, l’équipe de France sait à quoi s’en tenir si elle veut inscrire à nouveau son nom au palmarès de la compétition. Dans le dernier carré, Didier Deschamps et sa bande retrouveront l’Espagne, qui avait déjà brisé ses rêves au même stade de la compétition lors du dernier Euro. Il sera donc question de revanche le 5 juin prochain, alors que le Final Four se jouera de nouveau de l’autre côté du Rhin (et plus précisément du côté de Stuttgart pour ce choc). La veille, l’Allemagne défiera le Portugal à Munich, où se disputera également la finale de la compétition, le 8 juin.

Une finale de Ligue des champions puis de Ligue des nations en une semaine : et si c’était LA ville des finales victorieuses pour le foot français ?

