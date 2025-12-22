Harry Kane bat un record d’Arjen Robben

En mieux et avec des cheveux.

Harry Kane continue de jouer à FIFA en mode facile. En marquant dans le temps additionnel face à Heidenheim (4-0), l’attaquant du Bayern Munich est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 100 actions décisives en Bundesliga. Il lui aura fallu 78 matchs. L’ancien record ? 119 rencontres pour Arjen Robben. Rideau.

The last Bayern Goal of 2025 was such a Beauty from Harry Kane.😍 pic.twitter.com/cS8qvv2bc3 — 𝘽𝙚𝙣𝙟𝙞𝙁𝘾𝘽 ¹⁷ (@Official_Benji_) December 22, 2025

Kane empile, le Bayern déroule

Buteur pour la 19e fois en championnat (81 buts, 19 passes au total), Kane a encore soigné ses stats dans une saison où tout lui sourit. Le Bayern, invaincu ou presque, termine champion d’automne avec neuf points d’avance sur Dortmund, pendant que Vincent Kompany profite à fond de son arme fatale. Kane savoure, parle déjà de titres à empiler, et garde un œil sur 2026. En attendant, la Bundesliga ressemble surtout à son terrain d’entraînement.

Et tout ça en jouant 6.