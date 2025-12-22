- Bundesliga
- J15
- Heidenheim-Bayern (0-4)
Harry Kane bat un record d’Arjen Robben
En mieux et avec des cheveux.
Harry Kane continue de jouer à FIFA en mode facile. En marquant dans le temps additionnel face à Heidenheim (4-0), l’attaquant du Bayern Munich est devenu le joueur le plus rapide à atteindre 100 actions décisives en Bundesliga. Il lui aura fallu 78 matchs. L’ancien record ? 119 rencontres pour Arjen Robben. Rideau.
The last Bayern Goal of 2025 was such a Beauty from Harry Kane.😍 pic.twitter.com/cS8qvv2bc3— 𝘽𝙚𝙣𝙟𝙞𝙁𝘾𝘽 ¹⁷ (@Official_Benji_) December 22, 2025
Kane empile, le Bayern déroule
Buteur pour la 19e fois en championnat (81 buts, 19 passes au total), Kane a encore soigné ses stats dans une saison où tout lui sourit. Le Bayern, invaincu ou presque, termine champion d’automne avec neuf points d’avance sur Dortmund, pendant que Vincent Kompany profite à fond de son arme fatale. Kane savoure, parle déjà de titres à empiler, et garde un œil sur 2026. En attendant, la Bundesliga ressemble surtout à son terrain d’entraînement.
MH