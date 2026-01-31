S’abonner au mag
  • Bundesliga
  • J18
  • Hambourg-Bayern (2-2)

Généreux envers ses concurrents, le Bayern laisse filer quelques points à Hambourg

Généreux envers ses concurrents, le Bayern laisse filer quelques points à Hambourg

  Hambourg 2-2 Bayern Munich

Buts : F.Vieira (34e) et Vuskovic (53e) pour le HSV // Kane (42e) et L.Díaz (46e) pour le Bayern

Les supporters du Bayern ont peut-être été entendus. Un désintérêt croissant semble se manifester chez les supporters munichois, lassés de gagner à chaque fois. Message bien reçu par la bande de Vincent Kompany, qui restait déjà sur un revers à domicile contre Augsbourg, et qui cette fois vient de se faire accrocher à Hambourg (2-2).

Généreux, quand on sait que le Bayern garde quand même neuf points d’avance sur Dortmund et Hoffenheim, qui complètent le podium. Peut-être là une manière de relancer le suspense dans un championnat dénué de toute surprise.

Le Bayern met du temps pour malmener Mönchengladbach, Leipzig trimballe Augsburg

