Généreux envers ses concurrents, le Bayern laisse filer quelques points à Hambourg

Hambourg 2-2 Bayern Munich

Buts : F.Vieira (34e) et Vuskovic (53e) pour le HSV // Kane (42e) et L.Díaz (46e) pour le Bayern

Les supporters du Bayern ont peut-être été entendus. Un désintérêt croissant semble se manifester chez les supporters munichois, lassés de gagner à chaque fois. Message bien reçu par la bande de Vincent Kompany, qui restait déjà sur un revers à domicile contre Augsbourg, et qui cette fois vient de se faire accrocher à Hambourg (2-2).

Généreux, quand on sait que le Bayern garde quand même neuf points d’avance sur Dortmund et Hoffenheim, qui complètent le podium. Peut-être là une manière de relancer le suspense dans un championnat dénué de toute surprise.

