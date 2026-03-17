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Moussa Niakhaté dézingue la décision de la CAF

LB
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Moussa Niakhaté dézingue la décision de la CAF

C’est donc ça, un véritable tacle les deux pieds décollés. Après que le jury d’appel de la CAF a finalement décidé d’offrir le titre de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert, l’international sénégalais Moussa Niakhaté a fait part de son mécontentement sur son compte Instagram.

Seulement quelques minutes après la publication du communiqué de la CAF, l’actuel défenseur de l’Olympique lyonnais a publié trois stories. La première où il reposte la publication faite lors du défilé des champions où il tient le trophée, une deuxième où il a inscrit en légende : « Venez les chercher ! Ils sont fous eux ! » et une troisième avec écrit « This is not AI, this is real » accompagné d’un émoji représentant le drapeau du Sénégal.

Une soirée pleine de surprises.

Surprise : le Maroc remporte la CAN 2025 !

LB

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