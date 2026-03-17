Moussa Niakhaté dézingue la décision de la CAF

C’est donc ça, un véritable tacle les deux pieds décollés. Après que le jury d’appel de la CAF a finalement décidé d’offrir le titre de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert, l’international sénégalais Moussa Niakhaté a fait part de son mécontentement sur son compte Instagram.

Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Seulement quelques minutes après la publication du communiqué de la CAF, l’actuel défenseur de l’Olympique lyonnais a publié trois stories. La première où il reposte la publication faite lors du défilé des champions où il tient le trophée, une deuxième où il a inscrit en légende : « Venez les chercher ! Ils sont fous eux ! » et une troisième avec écrit « This is not AI, this is real » accompagné d’un émoji représentant le drapeau du Sénégal.

Une soirée pleine de surprises.

Surprise : le Maroc remporte la CAN 2025 !