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Emmanuel Emegha s’explique avec des supporters de Strasbourg

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Emmanuel Emegha s’explique avec des supporters de Strasbourg

La hache de guerre n’a pas encore été enterrée. En froid avec les supporters strasbourgeois depuis l’annonce de sa signature anticipée à Chelsea et quelques-unes de ses sorties médiatiques, Emmanuel Emegha pensait avoir ravivé la flamme après son but décisif inscrit face à Mayence (4-0) en quarts de finale retours de Ligue Conférence. Visiblement, les fans du Racing lui en veulent toujours et n’ont pas oublié.

La photo avec le maillot de Chelsea ne passe pas

Dans une vidéo parue sur TikTok, on voit le buteur néerlandais être pris à partie à la sortie du stade par quelques supporters alsaciens. La raison ? Un prétendu manque de respect envers l’institution RC Strasbourg Alsace.

Pour rappel, Emegha s’était affiché avec le maillot de Chelsea sur les réseaux sociaux en septembre, ce qui avait eu le don d’irriter les amoureux du RCSA.

Au moins, il sait maintenant où placer Strasbourg sur la carte.

Face à Rennes, Strasbourg a battu un record de jeunesse

VM

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