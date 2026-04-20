Emmanuel Emegha s’explique avec des supporters de Strasbourg

La hache de guerre n’a pas encore été enterrée. En froid avec les supporters strasbourgeois depuis l’annonce de sa signature anticipée à Chelsea et quelques-unes de ses sorties médiatiques, Emmanuel Emegha pensait avoir ravivé la flamme après son but décisif inscrit face à Mayence (4-0) en quarts de finale retours de Ligue Conférence. Visiblement, les fans du Racing lui en veulent toujours et n’ont pas oublié.

La photo avec le maillot de Chelsea ne passe pas

Dans une vidéo parue sur TikTok, on voit le buteur néerlandais être pris à partie à la sortie du stade par quelques supporters alsaciens. La raison ? Un prétendu manque de respect envers l’institution RC Strasbourg Alsace.

🚨 Emmanuel Emegha 🇳🇱 a été 𝗣𝗥𝗜𝗦 𝗔̀ 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗘 par des supporters de Strasbourg qui lui reprochent d'avoir manqué de respect à l'institution. 😤 📲 oosaa21 (Tik Tok) pic.twitter.com/Fo8XbHwvtX — Actu Foot (@ActuFoot_) April 20, 2026

Pour rappel, Emegha s’était affiché avec le maillot de Chelsea sur les réseaux sociaux en septembre, ce qui avait eu le don d’irriter les amoureux du RCSA.

Au moins, il sait maintenant où placer Strasbourg sur la carte.

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