Le FC Annecy accueille l'actionnaire d'un club champion d'Europe

Bientôt un nouveau promu grâce à la multipropriété ? Après les rumeurs de l’hiver, le FC Annecy a officialisé ce mardi l’arrivée de V Sport dans son capital, en tant qu’actionnaire majoritaire. Le fonds d’investissement, déjà propriétaire d’Aston Villa et disposant de parts dans le club du Vitoria SC, va donc s’offrir un nouveau point d’ancrage dans un championnat européen. Selon les informations du Dauphiné Libéré, la société de holding va entrer à hauteur de 30% pour 4,5 millions d’euros.

📰 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 Le FC Annecy est heureux d'annoncer l’arrivée de V Sports, propriétaire d’@AVFCOfficial, au capital du club à travers une prise de participation minoritaire. 🔎 https://t.co/jcCwky2eiD pic.twitter.com/9bFCq65uIV — FC Annecy (@FCAnnecy) June 2, 2026

Le futur Strasbourg des Alpes ?

Les liens entre le club de Birmingham et le 7e de Ligue 2 avaient déjà commencé cette saison avec le prêt du défenseur anglais Triston Rowe. Ces relations avec Aston Villa devraient s’accroître lors des prochaines saisons et le Parc des sports d’Annecy pourrait devenir le laboratoire du récent vainqueur de la Ligue Europa pour y développer ses jeunes.

Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de Strasbourg avec Chelsea. Le club haut-savoyard a toutefois précisé dans un communiqué que « cette collaboration s’inscrit dans le respect de l’identité du FC Annecy, de son ancrage territorial et de son développement ».

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