S’abonner au mag
  • France
  • Ligue 2
  • FC Annecy

Le FC Annecy accueille l'actionnaire d'un club champion d'Europe

OC
6 Réactions
Le FC Annecy accueille l'actionnaire d'un club champion d'Europe

Bientôt un nouveau promu grâce à la multipropriété ? Après les rumeurs de l’hiver, le FC Annecy a officialisé ce mardi l’arrivée de V Sport dans son capital, en tant qu’actionnaire majoritaire. Le fonds d’investissement, déjà propriétaire d’Aston Villa et disposant de parts dans le club du Vitoria SC, va donc s’offrir un nouveau point d’ancrage dans un championnat européen. Selon les informations du Dauphiné Libéré, la société de holding va entrer à hauteur de 30% pour 4,5 millions d’euros.

Le futur Strasbourg des Alpes ?

Les liens entre le club de Birmingham et le 7e de Ligue 2 avaient déjà commencé cette saison avec le prêt du défenseur anglais Triston Rowe. Ces relations avec Aston Villa devraient s’accroître lors des prochaines saisons et le Parc des sports d’Annecy pourrait devenir le laboratoire du récent vainqueur de la Ligue Europa pour y développer ses jeunes.

Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de Strasbourg avec Chelsea. Le club haut-savoyard a toutefois précisé dans un communiqué que « cette collaboration s’inscrit dans le respect de l’identité du FC Annecy, de son ancrage territorial et de son développement ». 

À quand une tartiflette pour John McGinn ?

Le Mans et Rodez enchaînent en Ligue 2

OC

À lire aussi
Logo de l'équipe AS Saint-Étienne
Saint-Étienne coule Annecy
  • Ligue 2
  • J28
  • Saint-Étienne-Annecy (4-0)
Saint-Étienne coule Annecy

Saint-Étienne coule Annecy

Saint-Étienne coule Annecy
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.