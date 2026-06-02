Des nouvelles de Noël Le Graët

Mais que devient Noël Le Graët ? Totalement disparu des radars depuis qu’il a quitté la présidence de la Fédération française de football (FFF), l’ancien patron du football français s’est confié dans un long entretien pour Ouest-France ce mardi.

Il a notamment évoqué la Coupe du monde 2026 qui approche à grands pas, compétition qu’il « suivr[a] avec passion » et à laquelle il a été convié : « Je ne me vois pas partir plusieurs semaines. Je regarderai les matchs à la télévision. » En qualité de représentant de la FIFA à Paris, il a aussi estimé que ce Mondial inédit à 48 équipes « est une bonne chose » puisqu’on « ne peut pas réserver cette compétition aux seules grandes nations ».

« Je méritais mieux »

En février 2023, l’ancien président de l’EA Guingamp avait démissionné en raison d’accusations de harcèlement et une mission d’audit accablante qui avait pointé « ses dérives de comportement ». Il est justement revenu sur son départ qui avait fait grand bruit à l’époque : « J’aurais préféré quitter la Fédération autrement. Je pense que je méritais mieux. Mais aujourd’hui, je regarde énormément de matchs et je reste un passionné. Être président ne me manque plus vraiment (…) En revanche, mon amour du football est intact. »

S’il a révélé avoir « connu des problèmes de santé » ces trois dernières années, le Breton de 84 ans a estimé que son entreprise familiale, le Groupe Le Graët, l’a aidé dans sa période de convalescence : « Je continue de travailler. Notre groupe compte près de 800 salariés. Je reste président, même si ma fille est aujourd’hui directrice générale. Je suis présent tous les jours dans l’entreprise. Cela m’a beaucoup aidé. Quand on traverse une période difficile, il faut rester actif, avoir des projets. »

Vers un gros coup dur pour les Bleus ?