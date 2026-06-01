Sans Haaland, la Norvège croque la Suède en amical

Norvège 3-1 Suède

Buts : Larsen (8e, 37e) et Nusa (18e) pour les Løvene // Isak (76e) pour les Blågult

Une formalité.

Pour son avant-dernier match avant la Coupe du monde 2026, la Norvège n’a fait qu’une bouchée de la Suède ce lundi (3-1). Sans son cyborg Erling Haaland, mis au repos mais présent en tribunes, les hommes de Ståle Solbakken n’ont pas mis longtemps avant de prendre les commandes de la partie. Trouvé en retrait, Julian Ryerson centre fort en direction du point de penalty où se trouve Jorgen Strand Larsen, qui dévit le ballon de la tête pour faire trembler les filets dès la 6e minute (1-0).

Ce n’est que le début des ennuis pour les Suédois, qui seront dans le groupe F au Mondial en compagnie des Pays-Bas, du Japon et de la Tunisie. Après cette ouverture du score précoce, Antonio Nusa, mis sur orbite par Sander Berge, double la mise dix minutes plus tard d’une belle frappe croisée (2-0).

🇳🇴 - 🇸🇪 Oh quel but d'Antonio Nusa, qui double la mise pour la Norvège ! Suivez le match en direct sur L'Équipe live foot #lequipeFOOT pic.twitter.com/PspWaexKEe — L'Équipe (@lequipe) June 1, 2026

Isak sauve l’honneur

Et le festival ne s’arrête pas là, puisque, avant même la fin du premier acte, Jorgen Strand Larsen, encore lui, inscrit un doublé en trompant Jacob Zetterstrom de la tête (3-0). Après une pluie de changements des deux côtés, Alexander Isak, entré à la place de Gustaf Nilsson, réalise un magnifique numéro et réduit l’écart d’une magnifique frappe enroulée. Les Løvene joueront un ultime match amical face au Maroc ce dimanche.

Toujours bon pour la confiance.

En Suède, deux clubs fusionnent deux matchs de différents tournois