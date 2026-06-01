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Sergio Conceiçao viré par Al-Ittihad

TM
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Sergio Conceiçao viré par Al-Ittihad

Court, mais intense. Moins d’un an après son arrivée sur le banc d’Al-Ittihad, Sergio Conceiçao est déjà invité à faire ses valises. Passé notamment pas le le FC Nantes, FC Porto et l’AC Milan, le technicien portugais dont le contrat prenait fin ce lundi 1er juin, n’a pas été prolongé par le club saoudien.

Championne en titre de la Saudi Pro League, l’équipe de Djeddah a dû se contenter d’une déçevante cinquième place. Aux commandes depuis octobre 2025, quelques semaines après le licenciement de Laurent Blanc, Conceiçao a bouclé la saison à plus de trente points du champion Al-Nassr.

Pas aidé par le mercato hivernal

Rapidement, les choses se sont compliquées pour le Portugais. Lors du mercato hivernal, N’Golo Kanté a rejoint Fenerbahçe  et Karim Benzema, en conflit avec Al-Ittihad, s’est engagé avec Al-Hilal. Deux pertes majeures pour l’entraîneur, qui n’est jamais parvenu à redresser la barre et a été sorti dès les quarts de finale de la Ligue des champions asiatique, en s’inclinant face au futur finaliste Machida (0-1).

La valse continue.

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TM

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