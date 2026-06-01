McCabe quitte Arsenal pour rejoindre Chelsea

Coup de tonerre. Après une décennie à Arsenal et 306 matchs, Katie McCabe met les voiles pour rejoindre un rival. La capitaine de l’équipe nationale d’Irlande s’est engagé ce lundi avec Chelsea. La joueuse de 30 ans a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2029, et Chelsea détient une option pour une année supplémentaire.

We've got McCabe. Katie McCabe. — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) June 1, 2026

Elle supportait Chelsea quand elle était petite

Dans sa vidéo de présentation, celle qui a glané la coupe de la Ligue (2024) et surtout la Ligue des champions féminine 2024-2025 avec les Gunners a avoué être supportrice des Blues quand elle était petite. « C’est un nouveau chapitre dans ma carrière. C’est quelque chose que je sens que je suis prête à relever en ce moment […] Ce club a connu le succès pendant tant d’années. Je veux continuer à pousser et à propulser cela, et pour moi, il s’agit de ramener ce succès à Chelsea. »

Décidement, les temps sont durs pour les fans d’Arsenal.

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