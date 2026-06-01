L'Iran présente sa liste pour la Coupe du monde 2026

Ving-six hommes pour permettre à l’Iran de passer les poules d’une Coupe du monde. Les hommes d’Amir Ghalenoei affronteront la Nouvelle-Zélande, la Belgique et enfin l’Egypte avec pour objectif de faire mieux qu’en 2022.

Un ancien Amiénois dans la liste

Sans Sardar Azmoun, mais avec son joueur star Mehdi Taremi, l’Iran pourra aussi compter sur Saman Ghoddos. Passé par Amiens entre 2018 et 2020, il disputera ainsi sa troisième Coupe du monde après celle de 2018 et de 2022.

Les trois matchs se dérouleront aux États-Unis dans un contexte géopolitique difficile avec le pays hôte. Le camp de base de la Team Melli se situera cependant un peu plus loin des frontières américaines à Tijuana au Mexique. Avant de lancer leur Mondial, les Iraniens disputeront un dernier match de préparation face au Mali, jeudi.

Reste à demander l’avis du patron de la Maison-Blanche sur cette liste.

La liste de l’Iran pour la Coupe du monde

Gardiens : Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

Défenseurs : Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati Omid Noorafkan (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad)

Milieux : Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan)

Attaquants : Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard Liege), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Shahriyar Moghanlou (Kalba), Mehdi Taremi (Olympiacos)

La FIFA au secours de l'Iran