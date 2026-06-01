S’abonner au mag
  • Équateur
  • LDU Portoviejo

Un joueur de D2 équatorienne renversé par une voiturette de soigneurs

EM
3 Réactions
Un joueur de D2 équatorienne renversé par une voiturette de soigneurs

En voilà encore un qui a eu son permis dans un Kinder Surprise. C’est une scène qui va sans doute pas nous réconforter avec la Serie B équatorienne, mais lors de la rencontre entre Liga de Portoviejo et El Nacional, Edison Caicedo a été percuté par un véhicule d’assistance (ou voiturette de golf pour les intimes). Une scène qui s’est déroulée à la 71e minute de jeu alors que le bolide évacuait un autre de ses coéquipiers, alors que le joueur n’avait pas regardé avant de traverser…

Caicedo a repris la rencontre

Après être resté quelques minutes au sol, et avoir vu le pilote se faire embrouiller par tout le banc de Liga de Portoviejo, Caicedo a pu reprendre la rencontre. Le chauffeur s’est lui défendu en avouant « ne pas l’avoir vu », d’après la presse équatorienne. Plus de peur que de mal pour le milieu de terrain. Son club s’est quand même imposé et remonte à la septième place de la D2 équatorienne.

Par pitié, ne lui confiez pas de véhicule sur le circuit arc-en-ciel de Mario Kart !

Algérie : les coulisses d’une liste électrique

EM

À lire aussi
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

Quelle finale avez-vous préféré ?

PSG-Inter 2025
PSG-Arsenal 2026
Fin Dans 1j
88
51

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.