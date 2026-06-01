Un joueur de D2 équatorienne renversé par une voiturette de soigneurs

En voilà encore un qui a eu son permis dans un Kinder Surprise. C’est une scène qui va sans doute pas nous réconforter avec la Serie B équatorienne, mais lors de la rencontre entre Liga de Portoviejo et El Nacional, Edison Caicedo a été percuté par un véhicule d’assistance (ou voiturette de golf pour les intimes). Une scène qui s’est déroulée à la 71e minute de jeu alors que le bolide évacuait un autre de ses coéquipiers, alors que le joueur n’avait pas regardé avant de traverser…

🚑❌A Edison Caicedo jugador de Liga de Portoviejo lo atropelló el carrito de asistencia médica en pleno partido ante El Nacional. Salió el blooper de la semana en la Serie B de Ecuador ⚽️🇪🇨 📽️Zapping Sports pic.twitter.com/giwTKq9uUp — Bryan Diaz Sports (@bryandiazec18) May 31, 2026

Caicedo a repris la rencontre

Après être resté quelques minutes au sol, et avoir vu le pilote se faire embrouiller par tout le banc de Liga de Portoviejo, Caicedo a pu reprendre la rencontre. Le chauffeur s’est lui défendu en avouant « ne pas l’avoir vu », d’après la presse équatorienne. Plus de peur que de mal pour le milieu de terrain. Son club s’est quand même imposé et remonte à la septième place de la D2 équatorienne.

Par pitié, ne lui confiez pas de véhicule sur le circuit arc-en-ciel de Mario Kart !

Algérie : les coulisses d’une liste électrique