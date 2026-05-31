L’Allemagne gifle la Finlande

Allemagne 4-0 Finlande

Buts : Undav (34e, 57e), Wirtz (49e), Musiala (63e) pour la Mannschaft

Le plein de confiance. L’Allemagne poursuit sa série d’invincibilité avec une huitième victoire consécutive, de quoi se rassurer pleinement avant le Mondial avec une nouvelle large victoire face à la Finlande (4-0).

Undav innarêtable

Si les Allemands ont mis du temps à rentrer dans leur match, il leur a suffi de débloquer la rencontre pour ensuite parfaitement mettre en place leur jeu. Auteur d’une belle saison du côté de Stuttgart, Deniz Undav a probablement fait un grand pas vers une place de titulaire dans le onze de Julian Nagelsmann au Mondial. C’est sur corner qu’Undav est parvenu à débloquer la situation de la tête grâce à un coup de pied arrêté parfaitement exécuté par Joshua Kimmich (1-0, 34e).

Les Allemands ont continué leur marche en avant en seconde période. Florian Wirtz a doublé la mise grâce à une récupération haute de l’inévitable Undaz (2-0, 49e). Buteur et passeur, Undav s’est donc offert un doublé juste avant l’heure de jeu pour signer son sixième but en huit sélections (3-0, 57e). Mais le sort s’est acharné contre l’ancien de Brighton qui a dû céder sa place quelques minutes plus tard, visiblement touché à la cuisse (61e). Deux minutes plus tard, Jamal Musiala est venu parachever le récital offensif de la Mannschaft (4-0, 63e).

Attention aux surprises.

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