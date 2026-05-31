- C1
- Finale
- PSG-Arsenal (1-1, 4-3 T.A.B)
Des bousculades au Champ-de-Mars au moment de l’arrivée des joueurs
Les problèmes. Alors que 100 000 personnes s’étaient pressées au Champ-de-Mars pour le début des festivités du sacre parisien en Ligue des champions, l’un de nos journalistes présents sur place a été témoin d’une bousculade au moment de l’arrivée des joueurs parisiens.
Saut de barrière et laissez-passer
Alors qu’une jauge avait été donnée, la sécurité qui encadrait les supporters les a laissés franchir les barrières, ce qui a provoqué une immense bousculade. Plusieurs milliers de personnes ont alors quitté les lieux après ces évènements.
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LB, avec MP au Champ-de-Mars