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Des bousculades au Champ-de-Mars au moment de l’arrivée des joueurs

LB, avec MP au Champ-de-Mars
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Des bousculades au Champ-de-Mars au moment de l’arrivée des joueurs

Les problèmes. Alors que 100 000 personnes s’étaient pressées au Champ-de-Mars pour le début des festivités du sacre parisien en Ligue des champions, l’un de nos journalistes présents sur place a été témoin d’une bousculade au moment de l’arrivée des joueurs parisiens.

Saut de barrière et laissez-passer

Alors qu’une jauge avait été donnée, la sécurité qui encadrait les supporters les a laissés franchir les barrières, ce qui a provoqué une immense bousculade. Plusieurs milliers de personnes ont alors quitté les lieux après ces évènements.

Tout ne va pas bien.

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