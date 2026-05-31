La liste de l’Uruguay pour la Coupe du monde 2026, avec Federico Valverde

Avec la glacière, por favor. L’Uruguay va-t-il broder sa cinquième étoile ? Avant cela, il devra passer l’étape du groupe H, avec l’Arabie saoudite, le Cap-Vert et l’Espagne. La liste des 26 de Marcelo Bielsa, en tout cas, est en place. L’ancien coach de l’OM a choisi les noms les plus ronflants pour représenter la Celeste. Federico Valverde est du voyage, comme le Barcelonais Ronald Araújo.

Darwin Núñez n’a pas joué depuis début février

Au même titre que le doyen Fernando Muslera (39 ans) et le pote d’Antoine Griezmann José María Giménez, Darwin Núñez est également appelé. L’ancien attaquant n’a pourtant pas joué avec Al-Hilal depuis début février, depuis que Karim Benzema a rejoint son club.

  La liste de l’Uruguay pour la Coupe du monde :

Gardiens : Fernando Muslera (Estudiantes La Plata), Sergio Rochet (SC Internacional), Santiago Mele (Monterrey).

Défenseurs : Ronald Araújo (FC Barcelone), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (América), José María Giménez (Atlético), Mathías Olivera (Naples), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Guillermo Varela (Flamengo), Matías Viña (River Plate).

Milieux : Rodrigo Bentancur (Tottenham), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolás De La Cruz (Flamengo), Emiliano Martínez (Palmeiras), Manuel Ugarte (Manchester United), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Zalazar (Braga), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Agustín Canobbio (Fluminense).

Attaquants : Rodrigo Aguirre (Tigres), Maximiliano Araújo (Sporting Portugal), Facundo Pellistri (Panathinaïkos), Brian Rodríguez (América), Federico Viñas (Oviedo), Darwin Núñez (Al-Hilal).

