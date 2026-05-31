Pour sa dernière, Gignac perd une finale avec les Tigres

Toluca 1-1 (6-5 T.A.B.) Tigres

Buts : Díaz (104e) pour Toluca // Joaquim (114e) pour les Tigres

¡ Adios campeón ! Après une décennie magnifique à Monterrey, André-Pierre Gignac s’apprête à quitter les Tigres cet été. À 40 ans et en fin de contrat, Dédé aurait pu entretenir un peu plus sa légende, mais son équipe s’est inclinée en finale de Coupe des champions CONCACAF dans la nuit de samedi à dimanche. Le bourreau ? Les Mexicains de Toluca, vainqueurs d’une séance de tirs au but un poil plus longue que la finale de Ligue des champions (1-1, 6-5 T.A.B.).

Un tir au but réussi

Gignac a marqué son tir au but, le premier de la séance, et a également fait parler de lui pour avoir aidé un coéquipier en le portant sur son dos en fin de match. Marcelo Flores était blessé et ne semblait plus pouvoir marcher. Depuis son arrivée au Mexique, APG a échoué trois fois en finale de cette compétition (2016, 2017 et 2019), avant de connaître son premier sacre en 2020. L’ancien Toulousain avait marqué le but vainqueur. Toluca, de son côté, remporte la Coupe des champions pour la troisième fois.

🙌 ¡Gignac y el gesto del día! El francés se va de la final de Concacaf Champions Cup cargando a Marcelo Flores luego de la lesión que sufrió Esta podría ser la última imagen de André-Pierre con la camiseta de Tigres y sin duda será INCOMPARABLE 👏👏👏 pic.twitter.com/3RmnAVP1yI — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 31, 2026

Toluca pourrait donc affronter le PSG lors de la Coupe intercontinentale.

Nouvelle finale pour les Tigres de Gignac