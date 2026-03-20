Un nouvel exploit à ranger dans l'album de Gignac avec les Tigres

Tony des Frosties seraient fier d’eux. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Club Tigres UANL d’André-Pierre Gignac, a réalisé certainement la remontada de l’année en Ligue des champions CONCACAF face au FC Cincinnati de Kevin Denkey.

Avec un retard de trois buts à combler après le match aller, les hommes de Guido Pizarro n’ont pas tardé à lancer l’opération puisque les Mexicains ouvrent le score dès la 5e minute de jeu, pour emballer l’affaire à la toute fin du temps additionnel (5-1).

Tout le monde torse nu

Entré en jeu en fin de match, Gignac, la légende française du club mexicain, glisse la balle à son capitaine Fernando Gorriarán, qui décroche une superbe volée petit filet et offre la victoire aux siens dans les derniers instants du match, inscrivant le but le plus tardif de la compétition à la 90+9e minute depuis 2017.

Resumen del partido 📹 Tigres 🆚 Cincinnati pic.twitter.com/bCEQSceN6e — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 20, 2026

Prochain duel, le 8 avril face à un autre club américain : en quart de finale, ce sont les Seattle Sounders qui se déplaceront au mythique Estadio Universitario.

On est sûr qu’il ne reste pas une place dans la liste à DD ?

À 40 ans, André-Pierre Gignac offre la victoire aux Tigres dans le derby de Monterrey