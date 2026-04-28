Les chiffres fous de la demi-finale PSG-Bayern Munich

Quel match ! Devenu une des demi-finales les plus prolifiques de l’histoire de la Ligue des champions, ce PSG-Bayern (5-4) est tout simplement dingue. Si le PSG a pris un léger avantage avant le retour, il faut regarder tout plein de chiffres pour mesurer la folie du Parc des Princes. Les Parisiens signent d’abord une grande performance : le Bayern n’avait pas encaissé cinq buts en Europe depuis 1995, selon les chiffres sortis des chapeaux d’Opta et de Stats du Foot.

Record de Liverpool

Le PSG a inscrit au moins cinq buts lors de quatre rencontres de cette cuvée de Ligue des champions 2025-2026. Il égale le record de Liverpool, en 2017-2018. L’équipe de Luis Enrique est même devenue la première formation à inscrire trois buts dans le premier acte à ce stade depuis le Real Madrid en 2013-2014… contre le Bayern Munich.

5- Le Paris SG a inscrit au moins 5 buts sur 4 matches de Ligue des Champions 2025/26, aucune équipe n'a fait mieux sur une campagne de LdC. Le Bayern n’avait lui plus encaissé 5 buts sur la scène européenne depuis avril 1995… en demi-finale de LdC (2-5 chez l’Ajax). Quinté. pic.twitter.com/c7jH59wdwz — OptaJean (@OptaJean) April 28, 2026

Cinq buts en une mi-temps

Seul le duel entre Barcelone et le Bayern Munich en quarts de finale de l’édition 2019-2020 (8-2) a vu plus de buts être inscrits dans un match de C1.

Enfin, pour les nostalgiques d’une période où le PSG connaissait plein de galères et de combats, le Paris SG vient de gagner son quatrième match en demies de Ligue des champions. Après ses deux victoires contre Arsenal l’année dernière, Leipzig en 2020 et donc ce mardi soir, le PSG a désormais remporté plus de demi-finales que tous les autres clubs français réunis.

Après tant d’années…

A-t-on le droit d’être un peu déçu du match de Michael Olise ?