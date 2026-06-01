Pronostic Canada Bosnia-Herzegovina : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Canada – Bosnia-Herzegovina : analyse complète, cotes, et notre pronostic Coupe du Monde. Pariez sur la victoire du Canada ou moins de 2,5 buts dans ce match.

Informations clés Le Canada reste invaincu sur ses 5 derniers matchs (2V, 3N, 3 clean sheets).

La Bosnie-Herzégovine enchaîne 3 nuls consécutifs avant ce match d’ouverture.

Aucun affrontement récent entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine.

Alphonso Davies est incertain ; Haris Tabakovic forfait côté bosnien.

Pari bonus : moins de 2,5 buts, appuyé par la solidité défensive canadienne.

Infos du match Stade Toronto Stadium (Toronto, ON, Canada) — capacité 45 000 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Canada Jesse Marsch Entraîneur Bosnia-Herzegovina Sergej Barbarez

Le Canada aborde cette première journée de Coupe du monde avec un socle défensif solide, affichant trois clean sheets lors de ses cinq dernières rencontres et une seule partie sans marquer. Sous la conduite de Jesse Marsch, les Canadiens s’appuient sur une organisation collective qui leur a permis de rester invaincus sur cette séquence (2 victoires, 3 nuls, 6 buts marqués, 3 encaissés). L’incertitude autour d’Alphonso Davies et le forfait de Moïse Bombito sont néanmoins à prendre en compte, d’autant que l’attaque n’a dépassé qu’une fois la barre des deux buts sur cette période. En face, la Bosnie-Herzégovine – emmenée par Sergej Barbarez – se présente avec une dynamique de cinq matchs sans défaite, mais également trois nuls consécutifs et une défense moins hermétique (8 buts encaissés sur la même période). L’absence d’Haris Tabakovic fragilise leur animation offensive, qui repose désormais fortement sur Edin Džeko et Ermedin Demirović. Les deux sélections n’ayant jamais croisé le fer, la forme récente et l’équilibre des effectifs pèseront lourd dans ce match d’ouverture du groupe B.

À noter que l’organisation de la Coupe du monde génère un contexte particulier dans certaines villes hôtes, comme en témoigne le couvre-feu imposé à Toulouse pour la Coupe du monde, qui pourrait influencer l’ambiance et la mobilisation des supporters lors des rencontres.

Forme récente du Canada

VERDICT data : Canada invaincu, Bosnie difficile à battre mais friable défensivement

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-05 Canada 1-1 Rep of Ireland D 2026-06-02 Canada 2-0 Ouzbékistan W 2026-04-01 Canada 0-0 Tunisie D 2026-03-28 Canada 2-2 Islande D 2026-01-18 Canada 1-0 Guatemala W

Le Canada n’a pas connu la défaite sur ses cinq derniers matchs, tous joués à domicile. La défense s’est montrée particulièrement efficace avec seulement trois buts concédés et trois clean sheets, confirmant la tendance statistique d’une sélection difficile à prendre à revers. L’attaque, bien que portée par Jonathan David, n’a inscrit que six buts (moyenne 1,2 par match) et n’a dépassé les deux réalisations qu’une seule fois. L’absence éventuelle d’Alphonso Davies et le forfait de Bombito pourraient néanmoins réduire la marge de sécurité défensive. Le volume de buts marqués reste modeste, corroborant la tendance générale à des rencontres fermées.

Forme récente de la Bosnie-Herzégovine

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-06 Panama 1-1 Bosnia-Herze. D 2026-05-31 Bosnia-Herze. 2-2 Hongrie D 2026-05-29 Bosnia-Herze. 0-0 Macédoine N. D 2026-03-31 Bosnia-Herze. 5-2 Italie W 2026-03-26 Pays de Galles 3-5 Bosnia-Herze. W

La Bosnie-Herzégovine a également évité la défaite sur ses cinq dernières sorties (2 victoires, 3 nuls), mais sa série actuelle de trois nuls consécutifs révèle une difficulté à transformer la domination en succès, notamment contre des adversaires du calibre de la Hongrie ou du Panama. La défense a encaissé huit buts sur cinq matchs, avec seulement un clean sheet (contre la Macédoine du Nord). Offensivement, la Bosnie a montré de l’efficacité lors de ses succès contre l’Italie et le Pays de Galles (5 buts à chaque fois), mais l’absence de Haris Tabakovic risque de peser, la dépendance à Edin Džeko étant accentuée.

Le contexte du match Canada – Bosnie-Herzégovine

Canada – Bosnia-Herzegovina ne se sont jamais affrontés récemment.

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► Le pari « Canada vainqueur » est coté à 1,83. Cette cote implique une probabilité de victoire d’environ 55 %, ce qui correspond à la solidité défensive des Canadiens (3 clean sheets sur 5) et à leur capacité à éviter la défaite à domicile. La Bosnie, malgré une attaque prolifique ponctuellement, reste sur trois nuls consécutifs et ne parvient pas à stabiliser sa défense. L’absence de Tabakovic côté bosnien et le soutien du public à Toronto plaident pour le Canada. Toutefois, l’incertitude autour d’Alphonso Davies et la tendance des deux équipes à concéder peu de buts pourraient aboutir à un nouveau partage des points si le réalisme fait défaut.

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Notre pronostic et pari bonus

Le pari « Moins de 2,5 buts » dans le match, coté à 1.71, s’appuie sur la moyenne basse des buts lors des récents matchs du Canada (1,8 par rencontre) et les trois nuls consécutifs de la Bosnie, dont deux sur des scores très serrés. La solidité défensive canadienne, conjuguée à l’absence d’un atout offensif clé côté bosnien, laisse espérer une opposition fermée. Rien n’est jamais acquis dans un match d’ouverture, mais la probabilité d’un score peu élevé est renforcée par la dynamique des deux sélections.

Les paris sportifs restent soumis à une part d’aléa, même en présence d’arguments statistiques. Il est important de jouer avec modération et discernement.

« La Bosnie vit une sorte de folie collective »