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Le Canada privé de son capitaine pour démarrer son Mondial

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Le Canada privé de son capitaine pour démarrer son Mondial

Pas encore Tonton Davies. Le capitaine du Canada ne jouera pas le premier match du Canada à son Mondial. Le latéral gauche n’est pas encore remis d’une blessure et est indisponible pour le Canada – Bosnie-Herzégovine de ce vendredi 12 juin (21 heures), à Toronto. Le Niçois Moïse Bombito est également absent.

Le brassard à Eustaquio

Le latéral gauche n’a disputé que treize matchs de Bundesliga cette saison avec le Bayern Munich. Jessie March, son sélectionneur, a rappelé son importance en conférence de presse, rapportée par le Guardian : « Nous espérons vraiment pouvoir accélérer sa rééducation dans les prochains jours et la semaine prochaine, pour lui donner l’occasion de jouer prochainement. » Pour le septième match de l’histoire du Canada au Mondial, le brassard de capitaine sera porté par Stephen Eustaquio.

Le Canada n’a jamais gagné un match de Coupe du monde.

En direct : Canada - Bosnie-Herzégovine (0-0)

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