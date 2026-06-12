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Le Brésil dit adieu à un champion du monde 1970

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Le Brésil dit adieu à un champion du monde 1970

Ce Mondial était de trop pour lui. Brito est décédé. Le Brésilien s’est éteint à l’âge de 86 ans. Le défenseur a participé à deux éditions de la Coupe du monde, en 1966 et en 1970. Il a l’édition mexicaine aux côtés de Pelé, mais aussi de joueurs comme Clodoaldo, Dada ou encore Jairzinho et Tostão.

« Puisse son esprit combatif inspirer nos joueurs qui participeront à la Coupe du monde »

Dans ce 4-2-4 de Mário Zagallo, l’histoire raconte que si Pelé est devenu le plus grand joueur de tous les temps, c’est aussi parce que la charnière Hercules Brito Ruas-Wilson da Silva Piazza était insubmersible. Elle n’a encaissé que six buts en six matchs. « Puisse son esprit combatif inspirer nos joueurs qui participeront à la Coupe du monde », a déclaré Samir Waud, président de la fédération brésilienne de football, dans un communiqué. Dans les années 1950, 1960 et 1970, le défenseur avait porté les maillots de plusieurs clubs brésiliens, de Vasco de Gama, son club formateur, au River, en passant par les Corinthians ou le SC Internacional. 

Marquinhos perd son lointain ainé. 

La fédé brésilienne donne des nouvelles de Neymar

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