Pronostic Qatar Suisse : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Analyse du match Qatar – Suisse pour la Coupe du monde 2026. Découvrez notre pronostic avec le pari recommandé « Plus de 2,5 buts ».

Informations clés Qatar n’a pas gagné depuis 5 matchs (0V 2N 3D).

Suisse a marqué 9 buts en 5 matchs récents.

Qatar a battu la Suisse 1-0 en 2018.

Suisse, favorite avec une solide défense.

Pari plus de 2,5 buts coté à 1,9.

Infos du match Stade San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, CA, USA) — capacité 68 500 Compétition World Cup 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Qatar Julen Lopetegui Entraîneur Suisse Murat Yakın

Le Qatar et la Suisse ouvrent leur campagne de Coupe du monde 2026 au San Francisco Bay Area Stadium. En quête d’une performance honorable, le Qatar, sous la houlette de Julen Lopetegui, espère créer la surprise malgré une série de contre-performances récentes. Quant à la Suisse, elle aborde ce match avec confiance, forte de son expérience internationale et d’une récente campagne de qualification réussie. Ce match s’annonce crucial pour les deux équipes, qui cherchent à bien démarrer dans le groupe B, où la compétition s’annonce serrée.

Verdict : Avantage Suisse malgré l’historique favorable au Qatar

Forme récente du Qatar

Date Domicile Score Extérieur Résultat 06/06/2026 Qatar 0-0 Salvador D 28/05/2026 Rep of Ireland 0-1 Qatar L 07/12/2025 Qatar 0-3 Tunisie L 04/12/2025 Syria 1-1 Qatar D 01/12/2025 Qatar 0-1 Palestine L

Le Qatar n’a pas réussi à s’imposer lors de ses cinq derniers matchs, avec trois défaites et deux nuls. Leur capacité offensive est limitée, n’ayant marqué qu’un seul but sur cette période. Cette inefficacité devant le but pourrait être problématique face à une équipe suisse bien organisée. Les joueurs clés, Akram Afif et Almoez Ali, n’ont pas su trouver le chemin des filets récemment.

Forme récente de la Suisse

Date Domicile Score Extérieur Résultat 06/06/2026 Australie 1-1 Suisse D 31/05/2026 Suisse 4-1 Jordanie W 31/03/2026 Norvège 0-0 Suisse D 27/03/2026 Suisse 3-4 Allemagne L 18/11/2025 Kosovo 1-1 Suisse D

La Suisse, sous la direction de Murat Yakın, a montré une certaine régularité avec une victoire, trois nuls et une défaite au cours de ses cinq derniers matchs. Le milieu de terrain Granit Xhaka continue de jouer un rôle central dans l’organisation de l’équipe, tandis que la défense reste solide malgré quelques faiblesses ponctuelles visibles lors de la défaite contre l’Allemagne. La capacité de la Suisse à marquer, avec neuf buts inscrits, contraste fortement avec celle du Qatar. Pour plus d’informations sur la compétition, consultez notre article sur les prix exorbitants des boissons dans une fan zone de Los Angeles.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 14/11/2018 Suisse 1-0 Qatar

Le seul précédent entre ces deux équipes remonte à 2018, où le Qatar avait surpris la Suisse avec une victoire 1-0. Cependant, ce résultat en amical ne reflète pas nécessairement la dynamique actuelle des deux sélections.

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Notre pari bonus

Le pari « Les deux équipes marquent : Non » est coté à 1,5. Le Qatar a peiné offensivement, n’inscrivant qu’un but lors de ses cinq derniers matchs, tandis que la Suisse a montré une défense robuste, n’encaissant que dans deux de ses six matchs de qualification. Ces éléments renforcent l’idée d’un match où le Qatar pourrait rester muet face à une défense suisse bien organisée.

Alors que le Qatar espère redresser la barre, la Suisse semble mieux armée pour commencer cette Coupe du monde sur une note positive. Toutefois, comme toujours dans le sport, le résultat reste incertain et dépendra de la performance du jour. Découvrez aussi comment Lucas Hernandez motive ses coéquipiers pour ce Mondial.

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