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Au Brésil, un match interrompu par une invasion d’abeilles

JD
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Au Brésil, un match interrompu par une invasion d&rsquo;abeilles

Brentford a été délocalisé au Brésil ? Ce samedi, la finale aller du championnat du Brésil U20 a été marquée par une scène inattendue. En première période, une rafale de vent a projeté un essaim d’abeilles sur le terrain du stade Joia da Princesa de Feira de Santana, dans la province de Bahia.

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Résultat, les joueurs de Bahia et Fluminense de Feira, ainsi que le staff des deux clubs, les arbitres, mais aussi les caméramans présents en bord-pelouse, ont dû se jeter au sol pour éviter d’être piqués, avant de rejoindre temporairement les vestiaires.

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Une fois les insectes repartis, les hostilités ont pu reprendre – sans aucun blessé à déplorer – et les locaux se sont largement imposé face à leurs adversaires (8-0). De bon augure avant la manche retour, prévue samedi prochain… sur le même terrain.

Attention à ne pas s’habituer au goût trop sucré de la victoire, ça pourrait attirer des guêpes la prochaine fois.

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JD

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