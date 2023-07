Rafael Ratão quitte Toulouse et retourne au Brésil

Retour aux sources.

Après deux ans de bons et loyaux services, Rafael Ratão quitte officiellement Toulouse. Avec les Violets, le Brésilien a été l’une des figures de proue de la remontée en Ligue 1 et du sacre en Coupe de France qui a suivi. Malgré ces succès, il a décidé de s’engager avec l’EC Bahia, actuel dix-septième du championnat brésilien, qui appartient au City Group. « Unanimement apprécié du vestiaire et des supporters Violets, “Rafa” pour les uns, “Pai” pour les autres, retourne dans son pays d’origine après avoir marqué des buts (19 buts en 64 matchs) et les esprits, tant par ses qualités techniques que sa joie de vivre, qui ont tant collé à l’identité et au jeu offensif du TéFéCé », a communiqué le club.

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑹𝒂𝒇𝒂 😎 Le TéFéCé remercie sincèrement Rafael Ratao pour ses deux années passées sous nos couleurs, ponctuées de deux titres. Nous te souhaitons d'aussi belles réussites pour ton retour au Brésil ! pic.twitter.com/ja9T2XYIOB — Toulouse FC (@ToulouseFC) July 27, 2023

Ce qui peut inquiéter les supporters toulousains désormais, c’est la compétitivité de l’équipe pour la saison qui arrive à grands pas. Le départ de l’entraîneur Philippe Montanier a été suivi par ceux des cadres Brecht Dejaegere, Stijn Spierings, Branco van den Boomen ou encore Maxime Dupé. C’est donc un nouveau symbole de la renaissance du Tef’ qui s’en va.

Reste à savoir qui la data a choisi pour le remplacer.

Toulouse a trouvé son nouveau gardien