Les histoires d’amour terminent tout le temps mal.

Après trois années à Toulouse, Brecht Dejaegere a décidé de ne pas prolonger son contrat et de poursuivre sa carrière au Charlotte FC, en MLS. Capitaine infatigable et pourvoyeur de quelques caviars, il a été l’une des figures de proue du TFC dans l’obtention du titre de Ligue 2, puis du sacre en Coupe de France. Malgré tout, l’aventure s’arrête avec fracas pour les deux amants. Pour le média local Les Violets, le Belge est revenu sur les raisons de ce divorce : « J’attendais un contrat de deux ans à Toulouse. Trois ans n’étaient pas nécessaires, car j’avais toujours la possibilité de rentrer en Belgique ensuite. Je me sens bien physiquement. Charlotte m’a proposé deux ans et demi, et la troisième année en option. »

Frustré du manque de considération, le milieu de 32 ans estime encore être au niveau. Mais les datas ne l’ont sûrement pas perçu de même oeil. Malgré une réunion prévue en septembre dernier avec Damien Comolli, le président du Téfécé, avec Stijn Spierings, Branco van den Boomen et Brecht Dejaegere, le dirigeant ne revient qu’en février pour les deux premiers et en mars pour le Belge. « Le président m’a alors dit : “Ce n’est pas parce que je suis arrivé si tard avec toi qu’on ne veut pas te prolonger”. Mais ces conversations, c’est souvent pour te faire plaisir, c’est du bla-bla. Il faut juste être honnête avec moi. Je ne suis pas un mec difficile, ce n’était pas grave si j’étais le dernier des trois. S’il m’avait proposé deux ans, j’aurais prolongé. »

Il a finalement préféré partir dans les bras de Charlotte.

