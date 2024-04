Pronostic Toulouse OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L’OM fatigué et accroché à Toulouse ?

Toulouse maintient sa dynamique positive avec un match nul et deux victoires lors de ses trois derniers matchs, offrant de grands espoirs de maintien. À la 11e place de la Ligue 1, l’équipe n’est qu’à trois points de son prochain adversaire et pourrait donc revenir à hauteur en cas de victoire. Le week-end dernier, ils ont réalisé une impressionnante victoire à l’extérieur contre le Stade Rennais, l’emportant 1-2 après avoir été menés au début du match. De plus, les Toulousains bénéficieront d’un avantage de fraîcheur par rapport à leurs adversaires, qui auront disputé un quart de finale retour de Coupe d’Europe ce jeudi, se prolongeant jusqu’aux tirs au but.

L’Olympique de Marseille vit des réalités contrastées entre ses performances en Coupe d’Europe et en championnat. Lors du quart de finale retour de la Ligue Europa contre Benfica, l’OM a créé l’événement en remportant la rencontre aux tirs au but, dans une ambiance électrique. Cependant, en Ligue 1, l’équipe se trouve à la 9e place du classement. Malgré cela, Marseille reste en lice pour une qualification en Coupe d’Europe, n’ayant qu’un retard de quatre points sur le 6e. Malheureusement pour eux, Aubameyang et ses coéquipiers ont subi trois défaites consécutives sur les 3 dernières journées en championnat, dont une contre Lille lors de leur dernière sortie (3-1). Un nouveau match à buts est possible entre deux équipes offensives, et un partage des points est possible entre un Toulouse en forme, et un OM fatigué mais relancé par sa qualification de jeudi.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

