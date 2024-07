Pronostic France Colombie : Analyse, cotes et prono du match de football féminin des Jeux olympiques 2024

Le football a déjà débuté pour ces Jeux olympiques 2024 et on vous donne nos pronostics France – Colombie ! Pour parier sur cette affiche du tournoi de football féminin, Unibet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 100€ si vous déposez.

Pronostics France Colombie

La France en quête de son premier titre majeur

Considérée comme une grosse nation du football féminin puisqu’elle pointe en 2e position du classement FIFA, l’équipe de France n’affiche pourtant aucune ligne à son palmarès. Il a en effet toujours manqué un petit quelque chose à cette sélection pour aller chercher un titre international majeur et elle compte bien mettre fin à cette anomalie cet été, à domicile, à l’occasion de ces Jeux olympiques. Les Bleues auront pourtant fort à faire pour tenter de décrocher l’Or dans une compétition où elles ne sont pas considérées comme les candidates numéro 1 dans cette quête. D’autant que la préparation a été plutôt mitigée pour les Françaises qui ont été battues par l’Angleterre au mois de juin (1-2). Elles se sont ensuite reprises en s’imposant contre la Suède (2-1), décrochant ainsi leur billet pour l’Euro. Enfin, les joueuses de Hervé Renard ont été défaites en Irlande (1-2) lors d’une rencontre où le sélectionneur avait particulièrement fait tourner son effectif.

Une Colombie assez inexpérimentée

22e nation mondiale, la Colombie n’a finalement qu’assez peu de références lors des grandes compétitions internationales. Si elle a atteint la finale de la Copa América en 2022, elle a pris la porte dès les quarts de finale de la Coupe du monde en 2023 lors d’une compétition où elle a encore affiché ses lacunes au plus haut niveau. Souvent opposée à des sélections sud-américaines moins fortes que les nations européennes ou nord américaines, la Tricolor s’était mise en confiance en surclassant le Venezuela en début de préparation (3-0) mais elle s’est manquée en s’inclinant devant l’Équateur (1-2) puis en concédant le nul avec le Japon (1-1) lors de son dernier match. Des ratés plutôt préoccupants avant d’aborder ces Jeux olympiques qui ne sont que les 3es de son histoire.

La France avec tous ses cadres

Hervé Renard n’a pas particulièrement innové au moment de composer sa liste pour cette compétition même s’il a décidé de laisser de côté Eve Périsset et Amal Majri notamment. L’ancien coach sochalien a renouvelé sa confiance à ses taulières à l’image de Wendie Renard, Maëlle Lakra, Griedge M’Bock et Sakina Karchaoui en défense, et à Amandine Henry, Grace Geyoro, Sandie Tolleti et Kenza Delie au milieu. Enfin, à l’avant, il ne manque pas d’atouts avec les excellents Eugénie Le Sommer, Delphine Cascarino, Kadidatou Diani ou Marie-Antoinette Katoto. La Colombie, de son côté, peut également compter sur quelques joueuses intéressantes à l’image de la milieu de terrain de l’Atlético de Madrid Leicy Santos et de l’attaquant très prometteuse du Real Madrid Linda Caicedo qui a planté, à seulement 19 ans, à 12 reprises en 23 capes. Néanmoins, la plupart des membres de cette équipe évoluent dans les championnats sud-américains qui sont plus faibles.

Les compositions probables pour ce France – Colombie :

France : Peyraud-Magnin – De Almeida, M’Bock-Bathy, Renard, Karchaoui – Geyoro, Henry, Dali – Cascarino, Katoto, Diani.

Colombie : Sepulveda – Carabali, Arias, Izquierdo – Arias, Montoya, Leicy Santos, Ramirez – Quejada, Linda Caicedo, Usme.

La France démarre du bon pied

Malgré son gros raté en Irlande, l’équipe de France reste une référence à l’échelle mondiale et elle est toujours en quête de son premier titre majeur dans son histoire. Cette semaine, elle débute son tournoi olympique en recevant une équipe de Colombie en progression mais assez loin des standards des équipes européennes et la balance devrait donc pencher en faveur des Tricolores qui pourraient l’emporter et, ainsi, lancer idéalement leur tournoi. Néanmoins, elles devront tout de même se méfier des assez redoutables attaquantes colombiennes à l’image de Linda Caicedo qui affole déjà les compteurs à seulement 19 ans.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

