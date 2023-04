Hervé Renard : « On peut vivre quelque chose de fabuleux ensemble »

Les mots Bleues.

Menée de deux buts à la 50e minute de jeu, l’équipe de France féminine a fini en boulet de canon à Clermont-Ferrand pour offrir une large victoire à son nouveau sélectionneur Hervé Renard (5-2). Invité à réagir au micro de W9, le successeur de Corinne Diacre a commencé en pointant le gros bémol du soir, à savoir l’efficacité défensive sur les phases arrêtées. « Il va falloir remédier à ça, surtout au plus haut niveau », a-t-il confié, avant de souligner la réaction de ses joueuses : « Le football, ce n’est pas toujours facile, c’est bien de réagir collectivement. On l’a dit à la mi-temps, on a été plus conquérantes au milieu de terrain, on est passées sur les côtés. Delphine Cascarino a fait la différence sur son côté, c’était bien aussi dès que Sakina Karchaoui est rentrée sur ce côté gauche, beaucoup de percussion. »

Renard a adressé ses félicitations « à toutes les joueuses », mais a particulièrement insisté sur Eugénie Le Sommer, qui a marqué deux fois pour son grand come-back en sélection, après deux ans d’absence : « C’est une fille attachante, intelligente. Elle sait quel sera son rôle. Il y a des absentes, Kadi Diani et d’autres. La concurrence sera forte, mais elle aura son rôle à jouer, aujourd’hui elle l’a rempli parfaitement. » Et de conclure sur une note pleine d’optimisme : « J’ai un feeling qu’on peut vivre quelque chose de fabuleux ensemble. On verra si mon feeling est bon ou pas. »

I feel it coming…