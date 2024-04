Wendie Renard sauve la France en Suède

Suède 0-1 France

But : W. Renard (81e)

Expulsion : H. Renard (60e), Becho (90e+8)

Les homonymes aux sorts bien différents.

Sans briller, l’équipe de France s’est imposée sur la pelouse de la Suède (0-1) pour la deuxième journée des qualifications à l’Euro 2025. Emmitouflé dans sa veste à capuche floquée du coq, Hervé Renard a subi, presque passif, une longue partie de ce match. Il a donc décidé de mettre un peu de piment à la rencontre en fustigeant à plusieurs reprises les décisions arbitrales. De quoi se faire expulser pour aller se mettre tranquillement à l’abris dans les tribunes. C’est donc Wendie Renard qui a décidé de sauver l’honneur du patronyme en propulsant sa frappe à bout portant au fond des filets suédois à la suite d’une belle remise de la tête de Marie-Antoinette Katoto (0-1, 81e) pour libérer son équipe.

Avant l’unique but de la rencontre, les Bleues se sont longtemps montrées imprécises face au but adverse, malgré quelques séquences remarquées dans le premier acte. Ni Eugénie Le Sommer et sa frappe lourde en angle très fermé (2e), ni Grace Geyoro dont la tentative semblait se diriger vers la lucarne avant que Jennifer Falk ne la propulse en corner (80e), n’ont réussi à faire la différence. Les quelques centres de Kadidiatou Diani n’ont également jamais trouvé preneur. Au niveau des points noirs, si Wendie Renard est revenue plus en forme que jamais de son malaise survenu contre l’Irlande, l’équipe de France a perdu, ce mardi, Delphine Cascarino et Le Sommer sur blessure, ainsi que Vicki Becho, exclue en fin de rencontre.

Les Bleues signent leur première victoire en Suède et trustent la première place du groupe avec six points sur six possibles.