Un ancien de la Ligue 1 signe au Brésil

La légende poursuit son chemin.

Martin Braithwaite poursuivra sa carrière au Brésil, au Grêmio Porto Alegre. Le club du sud du pays l’a annoncé sur ses réseaux sociaux dans la nuit de lundi à mardi. L’ancien joueur de Toulouse et Bordeaux quitte donc l’Espagne où il était depuis 2020, s’exile pour la première fois de sa carrière hors d’Europe et retrouvera des vieilles connaissances de la Ligue 1 comme Jemerson (AS Monaco, FC Metz), Fábio (FC Nantes) ou des anciennes gloires du football européen comme Diego Costa, arrivé en février dernier, qui sera son compère d’attaque.

L’ancien de Toulouse était en fin de contrat avec l’Espanyol, où il évoluait en deuxième division espagnole la saison dernière. Il avait été le grand artisan de la remontée de l’autre club de Barcelone en terminant meilleur buteur du championnat, avec 22 buts en 39 matchs de championnat, pour finalement arracher la troisième place au bout des play-offs contre le Real Oviedo en finale.

MARTIN BRAITHWAITE! 🇪🇪 Grêmio chega a um acordo para a contratação do centroavante dinamarquês. O atleta vem a Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. pic.twitter.com/eToIjfMdTK — Grêmio FBPA (@Gremio) July 22, 2024

Un duo d’attaque Braithwaite-Diego Costa, qui l’aurait cru en 2015 ?

