Grêmio et le SC International touchés par les inondations dans le sud du Brésil

Depuis plusieurs jours, le sud du Brésil est dévasté par les inondations.

Cette catastrophe n’a pas épargné le football de Porto Alegre, dans l’État du Rio Grande do Sul, qui est complètement paralysé. La boue qui remplit les rues de la capitale locale a également atteint les stades des deux géants locaux, le Grêmio et le SC International. Les matchs pour la 5e journée de championnat des deux équipes face à Criciúma et Cruzeiro ont ainsi été reportés.

L’eau s’est invitée sur la pelouse de l’Estádio Beira-Rio et de l’Arena do Grêmio, où plus de 500 personnes s’étaient réfugiées après avoir perdu leur maison. Des jeunes du centre de formation de l’équipe tricolor ont même été piégés sur un terrain d’entraînement, d’où ils ont été évacués par hélicoptère. Les inondations touchant le sud du Brésil ont déjà causé la mort de 78 personnes et ont touché 320 communes. 134 000 Brésiliens ont été déplacés et 105 sont portés disparus.