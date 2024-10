Un ancien Diable rouge se dit prêt à remplacer Domenico Tedesco

Les temps sont durs pour Tedesco.

Encore battu par la France lundi soir (1-2), Domenico Tedesco, le sélectionneur belge, a eu droit à une bronca et des « Tedesco démission ! » pour le raccompagner au vestiaire. Deux jours plus tard, dans le Plat Pays, l’avenir du technicien germano-italien semble compromis sur le banc des Diables rouges, où il est seulement installé depuis 2023.

Un ancien de la sélection, Wesley Sonck, 55 capes sous le maillot belge, s’est même proposé pour prendre sa succession à la table de l’analyste VTM Gert Verhulst : « Si on me propose le poste ? Bien sûr que je l’accepterais ! J’ai travaillé au sein de la fédération pendant huit ans, vous rêvez toujours de gravir les échelons. Je passe un appel, on ne sait jamais. Si quelqu’un m’entend… »

Plus aucun respect pour le premier entraîneur de Belgique.

