Un membre de la génération dorée de la Belgique va prendre sa retraite

Celui-là, Rudi Garcia n’arrivera pas à le faire revenir en sélection.

Clap de fin pour Jan Vertonghen ! Le défenseur belge, aujourd’hui sous les couleurs du RSC Anderlecht, a annoncé ce mercredi mettre un terme à sa riche carrière à la fin de l’exercice 2024-2025. Une des raisons principales : ses 37 années qui n’aident pas sa condition physique à se maintenir au top niveau. « C’est une décision qui n’est pas facile à prendre, mais c’est la bonne. J’ai remarqué qu’il est de plus en plus difficile d’être prêt physiquement pour les entraînements et les matchs, et donc de me montrer comme le joueur que je veux être », a-t-il justifié dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de son club.

Un gros morceau du foot belge

Le capitaine d’Anderlecht a encore onze matchs à disputer avec la tunique violette, l’équivalent d’une miette de pain dans une carrière de quasiment 800 rencontres jouées. Joueur le plus capé des Diables rouges avec 157 sélections, 315 matchs avec Tottenham, champion des Pays-Bas à deux reprises avec l’Ajax Amsterdam, Jan Vertonghen peut tirer sa révérence la tête haute.

On pronostique combien de temps avant l’annonce de son clone Toby Alderweireld ?

