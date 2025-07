Romelu Lukaku raconte comment Anderlecht lui « a sauvé la vie »

Les confidences d’un Diable rouge.

Plutôt discret habituellement, Romelu Lukaku s’est livré sans filtre dans le podcast Koolcast Sport ce mercredi. Le meilleur buteur de la sélection belge est revenu sur son titre cette saison avec Naples, son rôle chez les Diables rouges, mais surtout sur des sujets très personnels.

Il a notamment évoqué la douleur liée au décès de son grand-père lorsqu’il avait 12 ans, et qu’il considérait comme pilier essentiel dans sa vie. « C’était mon héros, plus encore que mon père », a soufflé l’international belge. « Il a toujours cru en moi. Il m’envoyait des lettres depuis le Congo pour me dire de persévérer et que j’allais réussir. Il est mort parce que nous n’avions pas assez d’argent pour le faire venir en Belgique, et ça me ronge encore aujourd’hui. »

« Je défendrai toujours ce club »

Lukaku a également rendu un vibrant hommage à Anderlecht, club qui lui a tendu la main quand il était adolescent. « lls ne devaient pas le faire, mais ils ont tout fait pour aider ma famille », se souvient-il. « C’est pour ça que je défendrai toujours ce club. Ils m’ont sauvé la vie. Ça va bien au-delà du football. » C’est chez les Mauves que Big Rom a été post-formé, puis lancé dans le grand bain en 2009. En deux saisons, il a compté 41 buts en 98 matchs pour ce qui reste le seul club belge avec lequel il a joué durant sa carrière pro.

Touchant.

