L'homme en forme d'Arsenal n'est pas un joueur d'Arsenal

Oubliez Viktor Gyökeres, il y a mieux.

On savait qu’Arsenal était plutôt efficace sur coups de pied arrêtés, voilà qu’on découvre que les Gunners sont aussi particulièrement doués… pour faire marquer les autres. Ce samedi, les hommes de Mikel Arteta ont pu compter sur un but contre son camp du Français Georginio Rutter pour l’emporter face à Brighton (2-1). Une méthode qui commence à devenir une habitude pour le leader de Premier League, qui a planté quatre de ses six derniers pions sur des buts contre son camp.

Securing the bag. Enjoy highlights from today’s 2-1 success over Brighton & Hove Albion 📺 pic.twitter.com/5PeL3bTK1n — Arsenal (@Arsenal) December 27, 2025

Ainsi, CSC – mais si, le fameux meilleur buteur de l’Euro 2024 ! – a fait parler la poudre à deux reprises contre Wolverhampton (2-1) via Sam Johnstone et Yerson Mosquera, face à Crystal Palace en Coupe de la Ligue grâce à Maxence Lacroix (1-1, victoire 8-7 aux tirs au but), et enfin ce samedi contre les Seagulls. À noter aussi que trois de ces quatre own goals ont été inscrits à la suite d’un corner, preuve que ce n’est peut-être pas un total hasard vu comment les Londoniens sont réputés pour travailler ce type de phase.

Peut-être que les autres équipes veulent juste aider Mikel Arteta à enfin gagner la Premier League ?

