S’abonner au mag
  • Premier League
  • J18
  • Arsenal-Brighton (2-1)

L'homme en forme d'Arsenal n'est pas un joueur d'Arsenal

FL
L'homme en forme d'Arsenal n'est pas un joueur d'Arsenal

Oubliez Viktor Gyökeres, il y a mieux.

On savait qu’Arsenal était plutôt efficace sur coups de pied arrêtés, voilà qu’on découvre que les Gunners sont aussi particulièrement doués… pour faire marquer les autres. Ce samedi, les hommes de Mikel Arteta ont pu compter sur un but contre son camp du Français Georginio Rutter pour l’emporter face à Brighton (2-1). Une méthode qui commence à devenir une habitude pour le leader de Premier League, qui a planté quatre de ses six derniers pions sur des buts contre son camp.

Ainsi, CSC – mais si, le fameux meilleur buteur de l’Euro 2024 ! – a fait parler la poudre à deux reprises contre Wolverhampton (2-1) via Sam Johnstone et Yerson Mosquera, face à Crystal Palace en Coupe de la Ligue grâce à Maxence Lacroix (1-1, victoire 8-7 aux tirs au but), et enfin ce samedi contre les Seagulls. À noter aussi que trois de ces quatre own goals ont été inscrits à la suite d’un corner, preuve que ce n’est peut-être pas un total hasard vu comment les Londoniens sont réputés pour travailler ce type de phase.

Peut-être que les autres équipes veulent juste aider Mikel Arteta à enfin gagner la Premier League ?

Arsenal et Liverpool tiennent leur rang, Ødegaard et Wirtz marquent enfin

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

32
Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)
Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)

Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)

Revivez Nigeria-Tunisie (3-2)
11
Revivez Sénégal-RDC (1-1)
Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Revivez Sénégal-RDC (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!