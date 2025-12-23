Arsenal rejoint Chelsea en demi-finale de League Cup

Arsenal 1-1 Crystal Palace

Buts : M.Lacroix (csc, 80e) pour les Gunners // M. Guéhi (90e +5) pour les Eagles

Tirs aux buts : 8 à 7 pour les Gunners

Au bout du suspense.

Il aura fallu attendre le bout du bout de la séance de tirs aux buts pour voir Arsenal sortir du piège tendu par Crystal Palace ce mardi soir à l’Emirates. Dominateurs la majeure partie du match, les Gunners ont péché dans le dernier geste à l’image d’un Gabriel Jesus tantôt maladroit, tantôt mis en échec par un grand Walter Benitez dans la cage des Eagles. La première période des hommes de Mikel Arteta était pourtant très bonne avec beaucoup de rythme et d’intensité : au bord de la rupture durant toute la première demi-heure, Crystal Palace a su faire le dos rond, pliant tel le roseau mais ne rompant pas grâce à une défense parfois héroïque. Mais à force de ne pas marquer, Arsenal laisse Palace espérer.

Le douloureux chemin de Lacroix

D’autant qu’au retour des vestiaires, la donne change. Arsenal n’y arrive plus, et les Eagles prennent alors du poil de la bête (un comble), se permettant même quelques incursions dangereuses dans la surface de Kepa. Si le niveau technique n’est pas toujours au rendez-vous en début de deuxième mi-temps, on assiste à une partie agréable, rendue possible par une équipe d’Olivier Glasner légèrement plus débridée. Lorsque Walter Benitez s’envole à la 79e pour sortir une énième frappe de Jesus, on se dit toutefois qu’il faudra repasser pour voir des buts. Mais les coups de pied arrêtés sont la marque de fabrique des Gunners : sur le corner suivant, tiré par le pied gauche de Saka, le pauvre Maxence Lacroix détourne dans son propre but et vient donner malgré lui l’avantage aux locaux (1-0, 80e). La messe semble dite, et alors que certains spectateurs satisfaits quittent déjà les travées de l’Emirates, Marc Guéhi vient pourtant égaliser à la suite d’un coup franc d’Adam Warton (1-1, 90e +4).

C’est donc par la case tirs aux buts que les deux équipes londoniennes devront se départager. Au terme d’une séance remarquablement tirée de part et d’autre, il faut attendre le 8e tir pour voir Crystal Palace craquer en premier, par l’intermédiaire… de Maxence Lacroix, encore lui. Mikel Arteta peut exulter, son équipe est qualifiée et défiera Chelsea en demi-finale de la League Cup, pour un nouveau derby londonien qui s’annonce bouillant.

