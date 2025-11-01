Mikel Arteta fait la nique à Crystal Palace

Les Anglais sont des gentlemen, les Espagnols un peu moins visiblement.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Mikel Arteta est revenu sur l’imbroglio calendaire qui entoure le quart de finale de Coupe de la Ligue entre son équipe d’Arsenal et Crystal Palace, prévu le 16 décembre prochain. On résume : Palace joue contre Shelbourne le 11 décembre (Ligue Conférence), Manchester City le 14 en Premier League, l’équipe finlandaise de KuPS le 18 pour la (dernière journée de Ligue Conférence), et enfin Leeds, le 21 décembre (en championnat). Cinq rencontres en 11 jours, soit un défi quasi impossible à relever. De son côté, Arsenal doit se déplacer à Bruges le 10 décembre (Ligue des champions), recevoir Wolverhampton le 13, Crystal Palace le 16 donc et défier Everton le 21 décembre. Quatre matchs en 10 jours.

Arteta : « Il existe d’autres options »

Pour se sortir du bourbier, les dirigeants de Palace ont donc proposé de décaler ce duel du 16 décembre au 23. Une proposition refusée par Arteta : « Je ne trouve pas cela juste, car nous avons d’autres compétitions auxquelles nous devons nous adapter. Nous connaissions dès le début de la saison les compétitions auxquelles chaque club participe. En fin de compte, nous devons essayer de trouver la meilleure solution possible… Il existe d’autres options (que le 23 décembre). Croyez-moi, il y a des options bien meilleures que celle-ci. Nous les avons déjà suggérées. » Arsenal refuse ainsi de n’avoir que 48 heures de repos entre son match contre Wolverhampton (le 21 décembre) et celui proposé par Crystal Palace (le 23). De plus, les autorités londoniennes ne seraient pas non-plus partantes pour jouer la veille de Noël, estimant que la saturation des transports en commun risque d’être assez forte.

Le 17 décembre 2019, Liverpool avait disputé un quart de finale de Coupe de la Ligue contre Aston Villa et enchaîné le lendemain avec sa demi-finale de Coupe du monde des clubs au Qatar. Jürgen Klopp avait alors sacrifié la coupe nationale en alignant une équipe C (défaite 5-0).

