Le calendrier absolument démentiel qui attend Crystal Palace

L’accumulation des matchs va laisser des traces, encore une fois.

Large vainqueur en huitièmes de finale de League Cup face à Liverpool (3-0), Crystal Palace s’est qualifié pour le prochain tour, où il affrontera Arsenal. Déjà sacrés en FA Cup la saison dernière, et lors du Community Shield fin août, les Eagles s’avancent une nouvelle fois comme outsider dans la compétition. Mais le calendrier risque de leur jouer un mauvais tour.

Le match contre Arsenal est pour l’instant prévu le 16 ou 17 décembre. Seul problème : Palace joue Manchester City le 14 décembre en Premier League, et l’équipe finlandaise de KuPS le 18 décembre pour la dernière journée de Ligue Conférence.

Un effectif qui manque de profondeur

Les coéquipiers d’Ismaïla Sarr enchaîneront donc 3 matchs en 5 jours, auxquels s’ajoutent le déplacement à Shelbourne le 11 décembre et la réception de Leeds le 21 décembre. Cinq rencontres en 11 jours, donc, un programme démentiel alors que l’effectif est limité en nombre.

Après la rencontre face à Liverpool, Oliver Glasner a pointé du doigt le manque de profondeur de son équipe avec les quatre compétitions qu’elle dispute, accentué par la blessure d’Eddie Nketiah, sorti à la pause ce mardi. Le club est en discussion avec la Ligue anglaise pour décaler le match contre Arsenal, mais va se heurter au calendrier déjà très encombré.

Et la santé des joueurs dans tout ça ?

Arne Slot s’interroge sur l’effectif de Liverpool