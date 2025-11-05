S’abonner au mag
Une procédure disciplinaire envers Crystal Palace après une banderole contre Marinakis

Une procédure disciplinaire envers Crystal Palace après une banderole contre Marinakis

Pas touche aux patrons.

La Fédération anglaise de football (FA) a finalement lancé une procédure disciplinaire contre Crystal Palace pour inconduite après que ses supporters ont brandi une banderole visant le propriétaire de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, lors du match nul 1-1 à Selhurst Park fin août.

Pour rappel, la tension a grimpé tout l’été entre les deux clubs, à ce moment-là en lutte indirecte pour une place en Ligue Europa. Quand il a été décidé que Forest intégrerait la deuxième compétition de l’UEFA aux dépens de Crystal Palace, le match s’est chargé d’une atmosphère… pour le moins électrique. S’est ajouté à ce contexte le transfert bloqué de Gibbs-White, qui souhaitait rejoindre Tottenham, mais que le club a tenu à garder.

Marinakis présenté comme un mafieux

Les fans de Crystal Palace ont tourné en dérision la situation, illustrant Marinakis, valise de billets à la main, pointant une arme sur la tête de Gibbs-White, accompagnée de la légende : « M. Marinakis n’est certainement pas impliqué dans du chantage, des matchs arrangés, du trafic de drogue ou de la corruption. »

Pas tout à fait du goût de la Fédération anglaise qui rappelle le club à l’ordre dans son communiqué. « Le Crystal Palace FC est accusé d’inconduite en lien avec son match de Premier League contre le Nottingham Forest FC le dimanche 24 août. Il est reproché au club de ne pas avoir veillé à ce que ses spectateurs […] n’aient pas un comportement inapproprié, offensant, abusif, insultant et/ou provocateur pendant la rencontre. »

Il en aura fait des dégâts, John Textor.

Arsenal redoutable, United patine et les Wolves en galère

