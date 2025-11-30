Pourquoi Mateta a eu le droit de retirer son penalty malgré son double contact

Une petite révolution.

Trente-troisième minute du match entre Crystal Palace et Manchester United, à Selhurst Park : quelques secondes après avoir été déséquilibré par son compatriote Leny Yoro en pleine surface, Jean-Philippe Mateta pose le ballon à onze mètres de la cage de Senne Lammens, s’élance et croise son penalty, prenant le portier mancunien à contre-pied, et peut aller envoyer un high kick au poteau de corner. Sauf que Robert Jones pose la main sur son oreillette et, rapidement, indique que l’international français a touché le ballon deux fois sur sa tentative : une fois avec son pied droit, pour frapper, et une deuxième fois, involontairement, avec son pied d’appui. But annulé.

Un changement de règle après le scandale Julián Álvarez

Mais contrairement à Julián Álvarez, en mars dernier, lors d’une séance de tirs au but contre le Real Madrid – sa tentative avait tout simplement été inscrite comme ratée –, Mateta se voit cette fois offrir l’opportunité de retenter sa chance. Pourquoi ? Tout simplement parce que les règles ont changé, depuis le scandale Álvarez. Car en juin, l’International Football Association Board (IFAB), l’instance divine qui décide de l’évolution des lois du jeu, annonçait la réforme suivante.

« (Lorsque) le tireur touche accidentellement le ballon des deux pieds […] au moment du tir : si le ballon entre dans le but, le penalty ou le tir au but doit être retiré / si le ballon n’entre pas dans le but, un coup franc indirect est accordé ou, en cas de séance de tirs au but, le tir est inscrit comme raté. » La notion d’intentionnalité est importante, car si le joueur touche délibérément le ballon des deux pieds, le but est annulé, et il n’y a pas de seconde chance.

En tout cas, cela a profité à « JP » qui, sur sa deuxième frappe, a changé de côté et cette fois marqué en toute légalité.

