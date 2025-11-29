Saint-Étienne sans pitié avec le petit poucet de la Coupe de France

Un score à deux chiffres, c’est pas tous les jours.

Dans un derby largement déséquilibré, l’AS Saint-Étienne n’a fait qu’une bouchée de l’US Ecotay Moingt, petit poucet de ce huitième tour de la Coupe de France (11-1). Dans un stade Geoffroy Guichard largement garni par plus de 26.000 spectateurs pour cette affiche locale, Ben Old s’est notamment offert un quadruplé pour ne laisser aucune place au suspense.

[📺LIVE] 🏆 #CoupeDeFrance 🔥 Ecotay Moingt (R3) qui marque face à Saint-Étienne !!! 🤩 Dans une ambiance de folie, Jules Vial inscrit un coup franc splendide pour marquer le but du 9-1 !#ASSEUSEM https://t.co/jANadm3TXz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 29, 2025

Un doublé pour Nadir El Jamali, un but pour Igor Miladinovic, Augustine Boakye, Joao Ferreira et Paul Eymard (en plus d’un contre leur camp des amateurs), et une fête pour tout le monde. Même pour les visiteurs, pensionnaires de Régional 3 et qui auront au moins sauvé l’honneur grâce à un superbe coup-franc de Jules Vial, célébré comme il se doit façon Bafetimbi Gomis, sous les vivas de la foule. Et dire que l’intéressé n’aurait pas dû jouer ce match, suspendu jusqu’à la programmation d’un match de championnat dans la semaine lui permettant de purger sa peine.

Après avoir vu ça, c’est le PSG qui espère tirer l’ASSE au prochain tour pour le kif d’affronter un cador.

