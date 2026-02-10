Seko Fofana et un ancien grantatakan de l'OM font le spectacle au Portugal

Porto 1-1 Sporting

Buts : Fofana (76e) pour les Dragões // Suárez (100e) pour les Lisboètes

Le jour de Rennes. Entré en même temps que Thiago Silva, Seko Fofana a inscrit un but de renard des surfaces. Pour sa première au Portugal, l’ancien Rennais a donné l’avantage à son nouveau club. Contre le double tenant du titre, Porto pensait alors affirmer qu’il était le boss de la saison 2025-2026 de la Liga portugaise. Il croyait finir la soirée tranquille, avec sept points d’avance sur son dauphin, sauf que l’ancien marseillais Luis Suárez a débarqué en toute fin de temps additionnel. Il a marqué son penalty en deux temps à la… 100ème minute.

Le suspens est relancé

Le 19ème but de la saison du Colombien, co-meilleur marqueur de la Liga, maintien le suspens dans le championnat portugais. Après ce match bien tendu et ses huit cartons jaunes, les Dragões comptent cinq points d’avance sur leur dauphin. Rejointe par Thiago Silva pour la dernière demi-heure de jeu, la défense centrale 100 % polonaise Jan Bednarek-Jakub Kiwior n’a encaissé que son troisième but à domicile en Championnat. C’est pas mal.

Luis Suárez-James Rodríguez au Mondial, M-4.

