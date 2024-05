Porto sauve sa saison avec une Coupe du Portugal

Porto 2-1 Sporting Portugal

Buts : Evanilson (25e) et Taremi (100e sp) pour Porto // St. Juste (20e) pour le Sporting

Expulsion : St. Juste (29e) pour le Sporting

Le trois à la suite.

Comme en 2022 et comme en 2023, le FC Porto a remporté la Coupe du Portugal en s’imposant en prolongations face au Sporting Portugal (2-1) qui a joué en infériorité numérique pendant 90 minutes.

Sacré champion du Portugal, le Sporting avait pourtant parfaitement démarré la rencontre au Estádio Nacional do Jamor de Lisbonne grâce à la détente et au coup de casque de Jerry St. Juste (0-1, 20e). Sauf que le défenseur néerlandais a gâché son but dix minutes plus tard en prenant un carton rouge après un accrochage sur Galeno qui filait au but (29e). Entre-temps, Geny Catamo avait manqué son dégagement et offert un but à Evanilson tout heureux de récupérer un ballon au point de penalty (1-1, 25e).

En supériorité numérique, Porto a assez logiquement dominé la rencontre mais Diogo Pinto, le portier des Leões, s’est montré impérial avec une double parade devant Evanilson et Francisco Conceição – qui fera l’Euro avec le Portugal – et en repoussant un coup franc de Wendell (87e) pour permettre au Sporting d’arracher la prolongation. Sauf que, comme pour St. Juste, Diogo Pinto a gâché son match en percutant Evanilson dans la surface. Un cadeau que Mehdi Taremi transforme comme à son habitude (2-1, 100e).

Avec cette victoire, le FC Porto remporte la 20e Coupe du Portugal de son histoire et termine sur une bonne note une saison qui aura été loin d’être convaincante avec une 3e place en championnat à 18 points du Sporting Portugal.

L’effet André Villas-Boas ?