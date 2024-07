L’énorme record de l’Espagne

Quatre.

C’est le nombre de fois que l’Espagne a remporté l’Euro, après sa victoire en finale contre l’Angleterre et son nouveau sacre (1964, 2008, 2012 et donc 2024). La Roja signe ici un record, puisque jusqu’à maintenant, aucune équipe n’avait jamais gagné l’épreuve autant de fois.

Au classement des nations qui ont soulevé le plus de trophées au Championnat d’Europe, l’Allemagne est désormais deuxième avec trois coupes glanées (1972, 1980 et 1996), alors que l’Italie (1968, et 2020) et la France (1984, et 2000) suivent avec deux couronnements.

Les Three Lions ? Zéro !

