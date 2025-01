Départ imminent à City pour Khusanov

31 matchs et puis s’en va.

Selon plusieurs médias outre-Manche, Abdukodir Khusanov va bel et bien s’engager à Manchester City jusqu’en 2029, avec une année en option. The Athletic ou encore Sky Sports avancent que Lens et les Citizens se sont mis d’accord autour d’un transfert pour une quarantaine de millions d’euros, auxquels s’ajouteraient 10 millions d’euros de bonus. Si ces chiffres, également avancés par L’Équipe, venaient à être confirmés, l’Ouzbek serait le joueur le mieux vendu de l’histoire du Racing Club de Lens et surtout la plus grosse plus-value du club artésien, qui l’a acheté seulement 100 000 euros en Biélorussie, en juillet 2023.

Will Still avait un peu vendu la mèche

Un peu plus tôt vendredi, l’entraîneur des Sang et Or, qui vivent un début de mercato agité, dans le sens des arrivées comme des départs, avait confirmé que Khusanov vivait ses dernières heures sous les couleurs lensoises. « On ne va pas se mentir. On sait qu’il y a des négociations en cours et que ça bouge. Il y a du vent dans les ailes de Kodir. On n’est pas dupes », a déclaré Will Still en conférence de presse. Son homologue mancunien, Pep Guardiola, avait lui préféré couper court aux discussions autour du mercato hivernal.

Reste à savoir si Khusanov sera au Havre dimanche pour un dernier déplacement avec sa désormais future ex-équipe.

Khusanov, de Lens à Manchester City ?