David Beckham se mobilise pour alerter sur les risques de démence chez les footballeurs

L’argent et les gros contrats n’achèteront pas la santé.

Les contacts de la tête ne laissent pas les footballeurs indemnes, beaucoup souffrent ou souffriront de traumatismes et de maladies neurologiques. Le fils de l’ancienne star anglaise Nobby Stiles, John, s’est exprimé ce vendredi sur le plateau de BBC à propos de la démence, la maladie qui a tué son père ou encore Bobby Charlton.

Une prise de conscience des anciens

À l’occasion de l’émission, il a été révélé qu’une ancienne star de Hull City, Dean Windass, 55 ans, est atteinte d’une démence de stade 2. Illustration du propos que David Beckham et d’autres figures du foot viennent défendre, se ralliant à la cause de l’association Football Families for Justice, qui s’est réunie à Manchester ce vendredi avec le maire de la ville pour demander « un amendement au projet de loi sur la gouvernance du football. […] Cela imposerait aux autorités du football et à la PFA l’obligation légale de mettre en place un programme de soutien financier pour les personnes touchées par la maladie », comme rapporté par le Times.

Beckham, tel un délégué de la CGT, s’exprime et touche les auditeurs à travers une vidéo : « Nous avons besoin que la famille du football se rassemble et alloue des ressources pour aider à faire face à la tragédie de ces maladies dévastatrices. […] Je tiens à ajouter mon soutien au travail de John Stiles et de Football Families for Justice dans leur campagne pour répondre aux besoins des personnes touchées. »

Il n’hésite pas à pointer les institutions trop peu investies : « J’envoie ce message au nom de ma famille et de toutes les autres familles d’anciens joueurs qui ont souffert […] et qui souffrent encore en raison du manque de soutien des autorités du football. »

Une très belle initiative, espérons que d’autres joueurs ou personnalités du foot montent dans ce train.

