Six joueurs du Real Madrid sous la menace d’une suspension pour le retour contre Arsenal

Rigueur et discipline comme maîtres-mots.

Ce sera l’une des consignes de Carlo Ancelotti à ses joueurs dans le vestiaire ce mardi soir contre Arsenal pour le quart de finale de Ligue des champions, celle de ne pas prendre de carton jaune bêtement. Six Madrilènes sont concernés par une suspension pour le match retour au Santiago-Bernabéu en cas de biscotte dégainée par Monsieur Irfan Peljto.

Vinícius Júnior, Modrić, Rüdiger…

Parmi les concernés à avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, on note quatre potentiels titulaires : Vinícius Júnior, Antonio Rüdiger, Luka Modrić et Eduardo Camavinga. Reste à savoir si le Brésilien parviendra à tenir 90 minutes, voire plus, sans embrouiller l’arbitre ni taquiner les supporters anglais. Amenés à entrer en jeu pour faire chavirer les Anglais, Lucas Vázquez et Endrick sont eux aussi sous la menace d’une suspension, quand Aurélien Tchouaméni purgera sa peine lors de l’aller à l’Emirates.

Déjà enquiquiné par les blessures de Gabriel , Kai Havertz, Gabriel Jesus et Riccardo Caliafiori, Arsenal devra aussi se méfier. Les Gunners devront mentionner à Declan Rice, Jurriën Timber et Gabriel Martinelli de ne pas s’aventurer dans des gestes non contrôlés pour pouvoir disputer le retour mercredi prochain.

Et maintenant, en piste !

En direct : Arsenal - Real Madrid (0-0)